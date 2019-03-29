ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام 1.99% بتداولات الجمعة

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بتداولات اليوم الجمعة، وبحسب بورصة نيويورك التجارية تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في مايو على 60.48 دولار للبرميل مرتفعا بنسبة 1.99%.



وتمت المتاجرة مسبقا على جلسة ارتفاع 60.50 دولار للبرميل، النفط الخام قد يجد نقاط الدعم على 58.17 دولار والمقاومة على 60.50 دولار.



هبط عقود مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.08% للمتاجرة به على 96.690 دولار.



وفي الوقت نفسه على نايمكس، ارتفع سعر نفط برنت لشهر يونيو بنسبة 1.46% لتتم المتاجرة به على 68.08 دولار للبرميل، بينما فرق النقاط (السبريد) بين عقود نفط برنت والنفط الخام يقف على 7.6 دولار للبرميل.