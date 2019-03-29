التعليم تناشد طلاب أولى ثانوي بالتدريب على الامتحان التجريبي

ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصف الأول الثانوي بالتدريب على الامتحان التجريبي حتي يتمرن الطالب على شكل الأسئلة الجديدة.



واستعرضت الوزارة خلال فيديو تعريفي نشرته اليوم، في ختام الأسبوع الأول من الامتحانات التجريبية التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي،عدد الطلاب الذين نجحوا في الدخول إلى منصة الامتحانات منذ اليوم الأول وحتي امس الخميس.. مشيرة إلى أنه في اليوم الأول نجح 120 ألفا في الدخول للمنصة التدريبية، فيما استطاع 48 ألفا و42 طالبا في استكمال الامتحان وتسليمه.



وأشارت إلى أنه في اليوم الثاني للامتحانات نجح 330 ألف طالب في الدخول، فيما استطاع 135 ألفا و32 طالبا استكمال الامتحان وتسليمه، واليوم الثالث نجح 580 ألفا في الدخول المنصة، فيما استطاع 259 الفا و869 استكمال الامتحان وتسليمه.



وذكرت الوزارة أنه في اليوم الرابع نجح 560 ألف طالب في الدخول لمنصة الامتحانات، فيما استطاع 290 ألفا لستكمال الامتحان وتسليمه، واليوم الخامس نجح 520 ألفا في الدخول لمنصة الامتحانات، وقام 150 ألفا باستكمال الامتحان وتسليمه.



وأكدت الوزارة أنها تسعى جاهدة لتحسين المنصة الإلكترونية، وتمنت التوفيق لجميع الطلاب خلال الامتحانات المقبلة.