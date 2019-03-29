"الدولى للاسكواش" يؤكد براءة مروان الشوربجي فى قضية المنشطات

أقر الاتحاد الدولى للاسكواش ببراءة النجم المصري مروان الشوربجى من مسألة المنشطات التي نسبت إليه قبل نحو 8 أشهر، وانتهى التحقيق مع المصنف العاشر عالميا بغلق الملف وعدم توقيع أى عقاب على البطل المصرى.



وكشف مروان الشوربجى عن سعادته بنهاية الأزمة، وكتب على موقع فيس بوك: الحمد لله، بعد معاناة امتدت حوالي 8 شهور انتهي اليوم التحقيق معي وأغلقت الموضوع ضد الاتحاد العالمي للاسكواش بعد ان ثبت عدم إدانتي في أي اتهام موجه لي، طوال الوقت الذي أمضيت لم أستطع التحدث عن التحقيقات لأنها كان يجب أن تكون سرية".



وأضاف الشوربجى: كانت الفترة الماضية من أصعب الفترات التى مرت علي وعلى أسرتي، ولكن الحمد لله كل شىء انتهى الآن، وحان الوقت أخيرا للتركيز فى التدريب ومحاولة الرجوع لمستواي.