موقع قبرصي: فيتنام تولي أهمية خاصة لجودة الأرز قبل تصديره لمصر

أكد موقع " هلينج شيبينج" القبرصي، أن فيتنام ترغب في تصدير الأرز لمصر، حيث ترى الشركات الفيتنامية أن هناك فرصة لتصدير 20 ألف طن من الأرز لمصر.



وتابع أن مصر طلبت رز أبيض قصير مع حبوب بنسبة تتراوح من 10% إلى 12%، وبالتالي اتخذت فيتنام الإجراءات اللازمة من أجل حصاد آخر محصول للأرز من أجل تلبية متطلبات مصر وشحن الكمية المطلوبة على مرحلتين.



وأضاف: أن الشحنة الأولى ستكون خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو بينما الثانية من 16 إلى 30 يونيو القادم، وتعتبر فيتنام هذه الفرصة كبيرة من أجل تعزيز تصدير الأرز للسوق المصرية، ولذلك أعطت أولوية خاصة لجودة الأرز حتى تكسب ثقة الجانب المصري.