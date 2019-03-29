"فيات كرايسلر" تعتزم تسريح 1500 عامل في كندا

أعلنت شركة "فيات كرايسلر"، أنها تعتزم إلغاء وردية عمل في مصنع التجميع الخاص بها في مدينة وندسور في أونتاريو الكندية، والمسئول عن تصنيع سيارات الـ"ميني فان" ما سيؤدي إلى خفض 1500 وظيفة.



وقالت الشركة الإيطالية الأمريكية عبر بيان أمس الخميس، إنها تعتزم تنفيذ الخطة في 30 سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن السبب وراء تلك الخطوة هو تباطؤ الطلب العالمي.



وأكدت الشركة أنها ستقدم حزم تقاعد للموظفين المؤهلين، وستحاول أن توظف الآخرين الذين سيتم تسريحهم إلى أجل غير مسمى ممن يعملون بالساعة في الوظائف ذات الدوام الكامل المتاحة.



وفي الأسبوع الجاري كانت الصحف الكندية أعلنت أن شركة "فيات كرايسلر" تعتزم إغلاق مصنعها هناك لمدة أسبوعين في شهر أبريل، لتكون تلك هي المرة الثالثة منذ بداية العام الجاري التي يحدث بها إغلاق مؤقت.