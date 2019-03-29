موسكو:"داعش" يتجه لبلدان رابطة الدول المستقلة المحاذية لروسيا

حذر رئيس المديرية العامة لمكافحة التطرف في وزارة الداخلية الروسية، أوليج إيلينيخ، اليوم الجمعة، من أن تنظيم داعش الإرهابي يقوم بتحويل اهتمامه إلى أراضي كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأرمينيا بعد هزيمته في سوريا والعراق.



وقال إيلينيخ قوله " قادة تنظيم داعش المحظور في روسيا يضعون خططًا لتكوين شبكة إرهابية عالمية، وخلايا نائمة من شأنها أن تظهر القدرة على تنفيذ هجمات إرهابية في جميع أنحاء العالم".



جاء ذلك خلال كلمة له في جامعة "ف. يا.كيكوتيا" التابعة لوزارة الداخلية الروسية، حيث افتتح المؤتمر الدولي العلمي والعملي الثاني " أولويات التعاون الدولي في مجال مكافحة التطرف والإرهاب".



وأضاف إيلينيخ أن هزيمة داعش الاستراتيجية في سوريا والعراق، يؤدي إلى تحول اهتمامه إلى أراضي كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأرمينيا.



وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت في 23 مارس الجاري تحقيق الانتصار الكامل على تنظيم "داعش" الإرهابي في بلدة الباغوز بريف دير الزور شرقي سوريا، ما ينهي ما يسمى بـ"دولة الخلافة" التي أعلنها التنظيم، والتي سيطرت في وقت من الأوقات، على مساحة تصل إلى ثلث مساحة العراق وسوريا.