القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
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اقتصاد
الجمعة 29/مارس/2019 - 02:22 م

وزير صيني: القيود اليابانية تجاه "هواوي" تضر العلاقات الثنائية

وزير صيني: القيود
dostor.org/2570998

قال وزير التجارة في الصين إن القيود اليابانية تجاه التكنولوجيا الصينية قد تضر الروابط الثنائية بين البلدين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التجارة في الصين للصحفيين أمس الخميس، أنه في حالة كان اتجاه الحكومة اليابانية غير عادل بشكل واضح "فإن ذلك سيهز الثقة في تعاون الأعمال المشترك.

وتستعد اليابان في الفترة الحالية إلى تخصيص عرض النطاق الترددي لتكنولوجيا 5G في الشهر المقبل.

وكانت تقارير صحفية أفادت أن اليابان تخطط لاستثناء شركتي "هواوي" و"زد.تي.أي" الصينيتان من مشتريات الحكومة.

وأضاف المتحدث جاو فينج أن الخطوات اليابانية قد تعرض زخم التحسن والتطور في العلاقات الثنائية إلى أن يتزعزع.

وكانت شركة "هواوي" أعلنت اليوم تسجيل زيادة في الأرباح والإيرادات بنحو 25.1% و19.5% على الترتيب في العام الماضي.

وتواجه شركة هواوي" رفضًا دوليًا متزايدًا، حيث أن الأمر لا يقتصر فقط على اليابان بل يمتد إلى الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وتواجه الشركة تخوفات من الجهات الأمنية الحكومية، حيث أن لديهم شكوك بأنها تتعاون مع الحكومة الصينية في أعمال التجسس.

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