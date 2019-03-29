تجار الأغذية في الأردن يوقعون اتفاقًا مع المصدرين المصريين

وقعت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية في الأردن اتفاقية تعاون مشترك مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصري بالقاهرة.



وتستهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات وزيادة وتطوير الفرص التجارية التي تخص قطاع المواد الغذائية وتسهيل اللقاءات الثنائية بين المستورد والمصدر وحل المعوقات التجارية التي تواجههم.



وقالت النقابة ان الاتفاقية التي وقعها مدير عام النقابة زهير حرب والمدير التنفيذي للمجلس منار نصر، تهدف أيضا إلى تطوير الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين من البلدين وايجاد فرص تجارية ودعم الفعاليات الاقتصادية المشتركة وتشكيل وفود تجارية لتعزيز التعاون بين اعضاء النقابة والمجلس.



ويستورد الأردن من مصر ما قيمته 150 مليون دولار سنويا من المواد الغذائية أبرزها الاجبان والعصائر والخضار المجمدة والفواكه والشوكلاته والسكاكر والحبوب والبقوليات، فيما تعد الخضار والفواكه والمعلبات والمكسرات أبرز الصادرات الغذائية الأردنية لمصر.



يذكر أن النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، تضم في عضويتها مستوردي ومصنعي المواد الغذائية وتجار الجملة والتجزئة من مختلف محافظات المملكة.



ويضم المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصري ما يقارب 400 مصدر ومصنع للمواد الغذائية في مصر.