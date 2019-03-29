القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
القبلة
الجمعة 29/مارس/2019 - 02:19 م

وزير الأوقاف: ملتقيات دعوية يوميًا خلال شهر رمضان

وزير الأوقاف: ملتقيات
أ ش أ
dostor.org/2570992

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه سيتم تنظيم ألف ملتقى دعويا خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة الى توقيع بروتوكول مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوزيع 500 طن من السلع التموينية على المواطنين الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة بمقر ديوان عام المحافظة؛ بمناسبة العيد المئوى للعيد القومى للمحافظة والاستعدادات لشهر رمضان المبارك.

وأكد وزير الأوقاف أهمية تكثيف الندوات والمحاضرات وبخاصة فيما يتصل بالعمل على ترسيخ وتعميق الولاء والانتماء الوطني وتصحيح المفاهيم الخاطئة وبخاصة لدى الشباب، مشيرا إلى أن اللقاء جاء بالتزامن مع العيد القومى لمحافظة الجيزة لتفعيل الخطط الدعوية وتنشيط الأداء الدعوي بالمحافظة.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة ضمن أول ثلاث محافظات الأعلى فى جمع صكوك الأضاحي بالعام الماضى ونستهدف زيادتها العام الحالى، وقدم التهنئة لقيادات ومواطنى الجيزة بمناسبة العيد القومى.

ومن جهته، أكد محافظ الجيزة أن هناك تعاونا كبيرا بين المحافظة ووزارة الأوقاف فى العديد من المجالات التي تمس المجتمع، وأن دور الوزارة ملموس لجميع المواطنين فى نشر تعاليم الدين الوسطي الحنيف، حيث نجحت الوزارة فى نشر هذا التوجه فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على نشر تعاليم الدين الوسطية.

وأشار المحافظ إلى أن اللقاء يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف للتواصل المستمر مع جميع القيادات الدعوية بمختلف محافظات الجمهورية، مضيفا أن وزارة الأوقاف ستنظم ملتقى دعويا يوميا خلال شهر رمضان فى أكبر مساجد محافظة الجيزة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وكان وزير الأوقاف قد ألقى خطبة الجمعة بمسجد المغفرة، بحضور اللواء أحمد راشد واللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء محمد رأفت السكرتير العام والقيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر

منذ شهر

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب

منذ أقل من شهرين

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص

منذ أقل من شهرين

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج

منذ أقل من شهرين

شيخ الأزهر يوقع أهم وثيقة خلال القرن 21 مع بابا الفاتيكان

منذ 3 شهر

شفيع المصريين.. الآلاف على باب الحسين.. وتنسيق بين «الصوفية» والأجهزة الأمنية لحماية الاحتفالات

الآن

الصحة: فحص 8 ملايين طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

التعليم: التابلت والشبكات والبرمجيات أدوات مساعدة وليست جوهر التطوير

التخطيط: إنشاء أول منظومة متابعة وتقييم أداء للجهاز الحكومي تتضمن 2800 مؤشر

"العصار" يبحث مع شركة "ترانسماش" الروسية آخر تطورات توريد 1300عربة سكة حديد

ads
الأكثر قراءة

جورج سوروس.. عراب الفوضى الذي فضحت آيات عرابي علاقته بـ"أردوغان"

سمية الخشاب تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد سعد

مران قوى للاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة القمة أمام الزمالك

جريمة شرف فى الوراق.. تستعين بزوجها لذبح عشيقها بعد تهديدها بفيديوهات جنسية

ألبومات الصور

بالصور.. الكشف على 1542 مواطنا بالمجان فى إدفو بأسوان

بالصور.. 200 عمل فى المعرض الطلابى لقسم الديكور بـ"فنون جميلة المنيا"

بالصور.. اختتام الأسبوع الثالث لندوات التعديلات الدستورية بجامعة المنيا

تكريم الأمهات المثاليات من العاملات بمركز دسوق فى كفر الشيخ

رياضة

"الدولى للاسكواش" يؤكد براءة مروان الشوربجي فى قضية المنشطات

الاتحاد الإسباني يغير مواعيد المباريات في الصيف

ليفربول وسيتي يستأنفان صراعهما الشرس على لقب الدوري الإنجليزي

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

جورج سوروس.. عراب الفوضى الذي فضحت آيات عرابي علاقته بـ"أردوغان"

سمية الخشاب تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد سعد

مران قوى للاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة القمة أمام الزمالك

جريمة شرف فى الوراق.. تستعين بزوجها لذبح عشيقها بعد تهديدها بفيديوهات جنسية

الرئيس نيوز

غدا.. حفل لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية بحضور السيسي

مشروع قانون جديد لزيادة رواتب عمال المجاري وجامعي القمامة

الجمعة السادسة.. الجزائريون يطالبون بوتفليقة بالاستقالة ويرفضون تفعيل المادة 102

تونس: قرار ترامب حول الجولان المحتل لاغي وبدون أثر قانوني

باستثمارات 1.17 تريليون جنيه.. «التخطيط» تعلن خطة التنمية للعام 2019/2020

كشكول

9 برامج جديدة بـ"هندسة عين شمس" لإدارة مشروعات تطوير التعليم العالي

بالصور.. "هندسة القاهرة" تحتفل بخريجي دفعة 2018

بالصور.. ختام العروض الرياضية للمدارس الإعدادية والثانوية بجنوب سيناء

"التعليم" تعتمد رؤساء كنترولات الفني الأسبوع المقبل

فيديو جراف .. "التعليم" تكشف حصاد الأسبوع الأول للامتحان الإلكتروني

الأمصار

العفو الدولية: نرحب بالإفراج عن الناشطات السعوديات

مقتل 4 مسلحين في تبادل لإطلاق النار بجزر القمر

الكرملين: روسيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار عبوة ناسفة في العاصمة الصومالية

مدن فنزويلا تستعيد الكهرباء تدريجيا بعد انقطاع لعدة أيام

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى في القاهرة 20

شرطي روسي يدين مشهدا إباحيا يسيئ لمهنته

وفاة شاب هندي جراء أكله "لحم الخنزير"

مقالات الرأي
السيد فتحى عيسي

​ قَـل الحيــاء.. فحــل البلاء

المزيد
الصحة

التغير المناخي يسهم على انتشار البعوض الحامل للأمراض

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎