وزير الأوقاف: ملتقيات دعوية يوميًا خلال شهر رمضان

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه سيتم تنظيم ألف ملتقى دعويا خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة الى توقيع بروتوكول مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوزيع 500 طن من السلع التموينية على المواطنين الأولى بالرعاية.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة بمقر ديوان عام المحافظة؛ بمناسبة العيد المئوى للعيد القومى للمحافظة والاستعدادات لشهر رمضان المبارك.



وأكد وزير الأوقاف أهمية تكثيف الندوات والمحاضرات وبخاصة فيما يتصل بالعمل على ترسيخ وتعميق الولاء والانتماء الوطني وتصحيح المفاهيم الخاطئة وبخاصة لدى الشباب، مشيرا إلى أن اللقاء جاء بالتزامن مع العيد القومى لمحافظة الجيزة لتفعيل الخطط الدعوية وتنشيط الأداء الدعوي بالمحافظة.



وأشار إلى أن محافظة الجيزة ضمن أول ثلاث محافظات الأعلى فى جمع صكوك الأضاحي بالعام الماضى ونستهدف زيادتها العام الحالى، وقدم التهنئة لقيادات ومواطنى الجيزة بمناسبة العيد القومى.



ومن جهته، أكد محافظ الجيزة أن هناك تعاونا كبيرا بين المحافظة ووزارة الأوقاف فى العديد من المجالات التي تمس المجتمع، وأن دور الوزارة ملموس لجميع المواطنين فى نشر تعاليم الدين الوسطي الحنيف، حيث نجحت الوزارة فى نشر هذا التوجه فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على نشر تعاليم الدين الوسطية.



وأشار المحافظ إلى أن اللقاء يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف للتواصل المستمر مع جميع القيادات الدعوية بمختلف محافظات الجمهورية، مضيفا أن وزارة الأوقاف ستنظم ملتقى دعويا يوميا خلال شهر رمضان فى أكبر مساجد محافظة الجيزة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.



وكان وزير الأوقاف قد ألقى خطبة الجمعة بمسجد المغفرة، بحضور اللواء أحمد راشد واللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء محمد رأفت السكرتير العام والقيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة.