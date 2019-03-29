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الثقافة
الجمعة 29/مارس/2019 - 02:17 م

ختام فعاليات ورشة الكروشيه فى الأسبوع الثقافي بالأقصر

ختام فعاليات ورشة
جمال عاشور
dostor.org/2570990

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة بفرع الأقصر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة عن "عيد الأم "بمقر مدرسة الفصل الواحد بقرية الرياينة بأرمنت، وحاضرها على الغرباوى وتحدث عن فضل الأم ودورها تجاه أبنائها، وعن طاعتها الواجبة ومعاملتها باللين والتسامح ردا لجميلها الذى لا يوفى مهما فعل الأبناء.

وفى سياق متصل، أعد قصر ثقافة حوض الرمال احتفالية "عيد الأم"، وتضمنت كلمات عن الأم، ألقاها كل من الكامل أحمد وعبدالنبي حسن، كما أقيمت عدة فقرات في الغناء "ست الحبايب، أنتي أمى، أمي الحنون" من غناء أبناء القرية وقصائد في الشعر بعنوان "الأم اللي ربت - الحب والحنان - ومهما قلنا عن الأم"، بالإضافة إلى عرض مسرحي بعنوان "بر الأم" تمثيل طلاب مدرسة الإمام الشعراوي وفقرة الساحر وتكريم الأمهات المثاليات بالقرية "نجاح أحمد سليم وإحسان بدوى".

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة محاضرة بعنوان "الإسراء والمعراج رسالة من السماء" أدارها أسامة جابر عبد الرحيم إمام وخطيب بالأوقاف، وأوضح تعريف الإسراء والمعراج وتوقيت الإسراء والمعراج وأحداث الإسراء والمعراج والدروس المستفادة.

بينما احتفل قصر ثقافة الأقصر بعيد الموسيقى العربية، حيث قدمت فرقة الأقصر للموسيقى العربية مجموعة من الأغنيات بساحة سيدي أبو الحجاج، وأقام القصر عرض مسرح عرائس وألعاب ترفيهية ومحاضرة عن "آداب الأستئذان"، بحضانة ملائكة السماء.

واختتمت فعاليات الأسبوع الثقافي بقصر ثقافة الطود من ورشة أعمال الكروشية وعرضت نتاج الورشة "شنط خروج -- برتيفيه - توك بناتي - كفر ببرونة - شنط خروج للأطفال"، بالإضافة إلى عقد محاضرة عن "توعية المرأه بالثقافة الصحية" وحاضرها بغدادي لبيب، وتحدث عن العادات الخاطئة التي تتبع ولها أضرار صحية على المرأة وأهمية التوعية الصحية للمرأة والاهتمام بتوعية المرأه صحيا له أثر إيجابي على المجتمع ككل، تلا ذلك فقرة للإنشاد قام بتأديتها كل من علاء الدين سيد أحمد وعبدالغفور عبدالله.

بجانب ذلك نظم قصر ثقافة آرمنت برنامج الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة تفرق"، وألقت المحاضرة أمانى مدنى مهندسة تحاليل كيميائى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وقام محمد فوزى بعمل ورشة عمل فى أعمال السباكة وترشيد المياه، أعقب ذلك أمسية شعرية بعنوان "المياه روح الحياة"، إضافة إلى عرض فقرة المواهب، وفى ختام الحملة تم عرض فقرة التنورة.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالنواصر مسابقة فى الرسم بين الأطفال.

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