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الجمعة 29/مارس/2019 - 02:14 م

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى في القاهرة 20

الأرصاد: طقس الغد
أ ش أ
dostor.org/2570987

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وسيناء، والوجه البحري، والقاهرة، ومناطق من شمال الصعيد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب وشرق البلاد، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 16 20
شبين الكوم 15 19
طنطا 14 19
دمنهور 13 18
الإسكندرية 13 18
بلطيم 13 19
مطروح 12 18
السلوم 11 17
سيوة 10 20
بورسعيد 16 20
دمياط 15 19
الزقازيق 13 19
الإسماعيلية 12 20
السويس 14 20
العريش 12 21
رفح 11 20
رأس سدر 16 22
نخل 12 20
نويبع 18 23
طابا 13 22
كاترين 08 13
الطور 16 23
شرم الشيخ 17 26
الغردقة 19 26
مرسى علم 19 25
الفيوم 14 20
بنى سويف 13 20
المنيا 14 21
أسيوط 14 22
سوهاج 15 22
قنا 16 23
الأقصر 16 24
أسوان 17 26
أبوسمبل 16 26
الوادى الجديد 14 24
شلاتين 17 31
أبورماد 18 30
رأس حدربة 19 27
حلايب 18 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 24 36
المدينة 20 33
الرياض 20 32
المنامة 21 26
أبوظبى 24 30
الدوحة 22 26
الكويت 20 26
دمشق 08 15
بيروت 14 19
عمان 06 15
القدس 07 17
غزة 13 20
بغداد 14 26
مسقط 23 28
صنعاء 10 26
الخرطوم 21 38
طرابلس 09 16
تونس 08 19
الجزائر 13 19
الرباط 12 20
نواكشوط 15 25

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 01- 09
اسطنبول 06 10
اسلام اباد 13 26
نيودلهى 20 36
جاكرتا 25 33
بكين 01 13
كوالامبور 26 34
طوكيو 12 17
أثينا 09 13
روما 05 19
باريس 06 19
مدريد 06 19
برلين 06 18
لندن 07 16
مونتريال 01 06
موسكو 02 05
نيويورك 10 19
واشنطن 11 22

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