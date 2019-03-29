"الطب الشرعى" يسابق الزمن للعثور على جثث ودفنها فى موزمبيق

يسابق عمال الإغاثة الزمن لانتشال جثث القتلى، بالإضافة إلى تسجيلها في قوائم ودفنها، وذلك بعد أسبوعين من إعصار قوي وفيضانات دمرت أجزاء من موزمبيق.



وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الجمعة، إنه "ما زال يتعين انتشال الكثير من الجثث في موزمبيق".



ويعمل إخصائيو الطب الشرعي باللجنة مع السلطات لتسجيل أسماء القتلى في قوائم".



وأضافت فى بيان: "غير أنه لم يتم بعد الوصول إلى الكثير من المناطق التى تحتاج بشدة إلى مساعدات الطب الشرعي".



وقال ستيفن فروسيكا، وهو إخصائى بالطب الشرعي باللجنة في موزمبيق: "وجود بعض الجثث في قبور ضحلة مبعث قلق آخر".



وأضاف: "التحدى الذي يواجهنا هو أن القبور ضحلة للغاية. إنه ليس قبر بقدر ما هو مجموعة من الأشجار والأنقاض التي يضعها الناس على الجثة".



وأكد مسئول بارز فى موزمبيق، أمس الخميس، ارتفاع عدد المصابين بالكوليرا بعد إعصار "إيداي" إلى 139 شخصا.



وقال أوسين عيسى مدير إدارة المساعدات الطبية فى موزمبيق، أمس، إن عدد حالات الوفاة بلغ خمس حالات نتيجة الإصابة بالكوليرا.



وأعلن فيليب جاسينتو نيوسى، رئيس موزمبيق، انتهاء عمليات البحث عن ناجين فى المناطق التى ضربتها الفيضانات الناجمة عن الإعصار، وتركز السلطات حاليًا جهودها على تزويد السكان بالإمدادات الضرورية والاعداد لعمليات اعمار ما أتلفه الإعصار.



وتسبب الإعصار في مقتل 446 شخصًا وتشريد نحو 500 ألف شخص وتدمير 91 ألف منزل.