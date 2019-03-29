انطلاق المؤتمر العام لـ"المصريين الأحرار" اليوم

يعقد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في الثالثة عصر الجمعة المقبل، المؤتمر العام للحزب في دور الانعقاد العادي، وذلك بمقر الحزب بمصر الجديدة.



ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، مناقشة واعتماد التقرير السنوي للحزب، ومناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجي والميزانية العامة للحزب، وتفويض الهيئة العليا في الموضوعات العاجلة التي تنشئ في غير وقت انعقاد المؤتمر العام، على أن تعرض قرارات الهيئة العليا ضمن تقرير رئيس الحزب في أول اجتماع تالي للمؤتمر العام.



ويكتمل النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء المدعوين+ عضو واحد، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة ساعة، فإذا لم يكتمل النصاب يعتبر الانعقاد صحيحا بأي عدد من الحضور يزيد علي 25%، من عدد الأعضاء المدعوين للحضور، وإذا لم يتحقق شرط 25% يؤجل المؤتمر لمدة ساعة أخرى، ويكون انعقاده صحيحا بمن حضر بشرط حضور أغلبية أعضاء المكتب السياسي والهيئة العليا بنسبة 50% +عضو واحد، فإذا لم يتحقق شرط حضور المكتب السياسي والهيئة العليا تدعو الهيئة العليا للانعقاد في خلال ثلاثة أشهر لتحل محل المؤتمر العام.