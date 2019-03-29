"الرى" تسعى لتحويل متحف النيل إلى مركز ثقافى أفريقى

اجتمع الدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الرى، والسفير محمد رفيق خليل المستشار السياسى للوزير، مع الدكتور السيد فليفل الأستاذ بمعهد الدراسات الأفريقية، لمناقشة الإجراءات المقترحة لتطوير متحف النيل بأسوان بهدف تحويله إلى مركز ثقافى أفريقى.



افتتح المتحف عام 2016، بحضور رئيس الوزراء ووزير الرى، وممثلى 11 دولة إفريقية من دول حوض النيل، بتكلفة إجمالية بلغت 82 مليون جنيه، ويضم 3 طوابق، ومئات الصور والمعروضات التى تحكى تاريخ النيل والمشروعات المصرية التى أقيمت عليه، على مساحة 146 ألف متر مربع.



ويضم المتحف قاعات عرض ومؤتمرات ومكتبة وقاعة كبار زوار ومكاتب إدارية، إضافة إلى موقع عام يشمل منطقة مجرى العيون ومسطحات خضراء، ويحتوى على عدد من المقتنيات الأثرية تشمل 250 قطعة أثرية، تسجل رحلة جريان نهر النيل بداية من منابعه وحتى المصب بالبحر الأبيض المتوسط، وأهدت وزارة الثقافة المتحف 61 لوحة فنية هامة توضح أبرز ما تناوله كبار الفنانين المصريين لرحلة نهر النيل فى مصر، مع جزء لعرض تاريخ السد العالى، وتخليد الشهداء الذين سقطوا خلال بناء السد العالى، وعرض لأهم المشروعات القومية للوزارة.