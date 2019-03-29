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الجمعة 29/مارس/2019 - 02:08 م

وزير الإعلام اللبناني: جميع القوى تريد عودة النازحين السوريين

وزير الإعلام اللبناني
وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح
أ ش أ
dostor.org/2570978

أكد وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، أن جميع القوى والتيارات في لبنان تريد عودة النازحين السوريين إلى وطنهم بأسرع وقت ممكن، مع إيجاد آلية سريعة لإتمام هذه العودة على نحو يتلازم مع النظرة الإنسانية لهذا الملف بما يعني توفير الأمن للنازحين العائدين، وأن هذا الأمر موضع توافق عام من قبل جميع اللبنانيين كمسألة رفض توطين النازحين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الجراح عقب لقاء عقده مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع صباح اليوم.

وأعرب وزير الإعلام اللبناني عن أسفه لـ "غياب أي مؤشر يدل على العمل الجدي من أجل حل مشكلة النازحين، الأمر الذي لمسناه في البيان المشترك اللبناني – الروسي الذي ربط هذه العودة بإعادة إعمار سوريا، في حين أننا في لبنان بدأنا مسيرة إعادة الإعمار منذ العام 1989 عقب اتفاق الطائف ولم ننته منها حتى اليوم".

وأشار إلى أن ملف النزوح السوري يشكل عبئا كبيرا على لبنان على المستويات الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية والأمنية، مشددا على أهمية التواصل مع الجانب الروسي في شأن الآليات الضرورية التي يجب أن تتخذها الدولة السورية من أجل تسهيل عودة النازحين إليها، باعتبار أن لبنان ليس هو الطرف الذي عليه اتخاذ الآليات "لأننا لا نمنع أحدا من العودة".

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