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الجمعة 29/مارس/2019 - 02:07 م

متحدث "النواب": علاقات مصر والإمارات نموذج فريد يجب أن يسود عربيا

المتحدث باسم مجلس
المتحدث باسم مجلس النواب صلاح حسب الله
أ ش أ
dostor.org/2570976

نبه المتحدث باسم مجلس النواب صلاح حسب الله، إلى أن الوحدة والتكامل العربي الحقيقي بين جميع الدول العربية يكفل القضاء على جميع المؤامرات والمخاطر والتحديات التي تواجه الأمة العربية وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب، إضافة إلى حل المشكلات المزمنة داخل سوريا وليبيا واليمن.

وقال المتحدث - في بيان صحفي اليوم الجمعة- إن العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة هى علاقات استراتيجية وتاريخية وهى نموذج فريد وغير مسبوق فى تاريخ العلاقات التى يجب ان تسود بين جميع الدول العربية.

وأضاف: "إن وصول مستوى العلاقات بين جميع الدول العربية إلى مستوى نهج العلاقات المصرية الإماراتية يكفل تحقيق الوحدة والتكامل والتنسيق والعمل العربي المشترك في أرفع صورة".

وأشاد النائب صلاح حسب الله بالمباحثات التي تمت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة بقصر رأس التين، وما نتج عنها من توقيع اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر والإمارات في مجالات الإسكان والري والتجارة والصناعة.

وأكد المتحدث نجاح المباحثات وتحقيقها لجميع أهدافها السياسية والاقتصادية والتعاون والتنسيق بين مصر والإمارات تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

وتابع: "إن اصطحاب الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد في زيارة لمدينة العلمين الجديدة وإشادة الشيخ محمد بن زايد بما تم من إنجاز كبير داخل مدينة العلمين الجديدة، وفي مختلف المشروعات القومية الكبرى وفي وقت قياسي وغير مسبوق هو شهادة لمصر والرئيس السيسي على نجاحها في تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية في جميع أنحاء البلاد".

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