"حقوق الطفل فى المواثيق الدولية" بثقافة البحر الأحمر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، أنشطتها، بفرع البحر الأحمر، حيث أقام قصر ثقافة حلايب محاضرة بعنوان "حقوق الطفل فى المواثيق الدولية" بمعهد فتيات حلايب الأزهرى، ألقاها عبدالهادى أحمد عبدالهادى، موضحا أن حقوق الطفل فى الدين موجودة قبل وضع القوانين الدولية وحقوق الطفل على الأسرة فى التغذية والصحة والتعليم، فالإسلام يقرر للطفل حقوقا لا يجوز إهمالها أو التغاضى عنها.



بينما نفذ بيت ثقافة القصير ورشة فنية بعنوان "تعليم فن الاركيت" لذوى القدرات الخاصة، بمركز التأهيل الشامل لذوى القدرات الخاصة، وبالتعاون مع المدرسة الفكرية والسمعية وأطفال مركز التأهيل، حيث تعرف الأطفال على الخامات المستخدمة خشب- غراء- منشار- سنفرة، وتم تقطيع الخشب وبدأ بالرسم علية بالقلم الرصاص وتم تفريغ الخشب وعمل قطعة فنية جميلة من مجموعة قطع أخرى.