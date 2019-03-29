بكين تدعو اليابان إلى توفير بيئة تجارية عادلة للشركات الصينية

دعت الصين اليابان اليوم الجمعة، إلى توفير بيئة عمل عادلة وشفافة ويمكن التنبؤ بها للشركات الصينية.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تقارير بأن الحكومة اليابانية ستعلن رسميا عن خطتها الخاصة بتشغيل الجيل الخامس (5G)، وعما إذا سيتم السماح بالتعاون مع الشركات الصينية مثل شركتي "هواوي" و"زد تي إي" أم لا.



وقال شوانغ إن الصين تنادي دائما بالتجارة الحرة والالتزام بالقواعد الدولية، وتعارض التدخل السياسي في الأنشطة التجارية العادية.



وأضاف أن بكين ستتابع عن قرب الخطة الحكومية اليابانية، معربا عن أمل بلاده في أن تلتزم اليابان بالتجارة الحرة، وتوفير بيئة عمل عادلة وشفافة ويمكن التنبؤ بها للشركات الصينية.