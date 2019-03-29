التعليم تختتم العروض الرياضية للمدارس الإعدادية والثانوية بجنوب سيناء

اختتمت فعاليات مشروع العروض الرياضية للطالبات والطلاب بالمدارس الإعدادية والثانوية بمحافظة جنوب سيناء، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من 25 إلى 28 مارس الجاري، تحت شعار "رياضتي في صحتي.. مصر بلد الأمن والأمان"،، وبرعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



وقالت الدكتورة مني مصطفى يحيي مدير عام إدارة تنمية التربية الرياضية والعسكرية، في تصريح لها اليوم الجمعة، إن المشروع يهدف إلي تنمية الوعي لدي الشباب بأهمية ممارسة الرياضة المدرسية والمجتمعية بصفة منتظمة؛ لتنمية الصحة العامة والوقاية من الأمراض، وتحقيقًا لأهداف التنمية بالدولة والتعارف والتقارب بين الطلاب، ورفعًا لشعار أعرف بلدك، ودعمًا للسياحة المصرية.



وأضافت إن المشروع شارك فيه 18 محافظة على مرحلتين، ففي المرحلة الأولى وتمت بمحافظة الأقصر حيث شارك فيها 300 طالب وطالبة من 9 محافظات، والمرحلة الثانية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بحضور 250 طالبا وطالبة من ٩ محافظات، وذلك في مسابقات عروض مهارات لعبة كرة القدم بنين، ومهارات التمرينات الفنية الايقاعية والتشكيلات للبنات.



وأشادت الدكتورة منى، بتميز العروض الرياضية، والإبداع والإتقان للمهارات الحركية المتنوعة والتي أظهرت النمو التربوي الشامل والمتزن وتطوير الأداء الرياضي لطلاب المدارس، مشيرة إلى أنه بالعروض الرياضية للبنات بشرم الشيخ فازت المدرسة الرياضية بالفيوم بالمركز الأول، ومدرسة بني سويف الرياضية بالمركز الثاني، ومدرسة المنوفية الرياضية للبنات بالمركز الثالث، وفى عروض مهارات كرة القدم فازت المدرسة الرياضية للبنين ببورسعيد بالمركز الأول، والمركز الثاني مدرسة ابو بكر الصديق الرياضية بالقاهرة، والمركز الثالث فازت مدرسة السواحل الرياضية بمحافظة الإسكندرية.



وفى مسابقة محافظة الأقصر لمهارات كرة القدم فازت المدرسة الرياضية بالمنيا بالمركز الأول، وفازت المدرسة الرياضية بالجيزة بالمركز الثاني، والمدرسة الرياضية بالأقصر بالمركز الثالث، أما في العروض الرياضية للبنات فازت مدرسة بورسعيد الرياضية بالمركز الأول، ومدرسة السلحدار الرياضية بالقاهرة بالمركز الثاني، ومدرسة الشرقية الرياضية بالمركز الثالث.