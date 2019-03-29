"الرى" تبحث مستجدات مشروع تغطية مصرف المحيط بالجيزة

اجتمع المهندس خالد مدين، رئيس مجلس إدارة هيئة الصرف بوزارة الرى، وقيادات الهيئة، لبحث مستجدات مشروع تغطية مصرف المحيط بالجيزة، وبحث الحلول القابلة للتنفيذ من الناحية الفنية والاقتصادية لمواجهة التلوث والتعديات.



ناقش الاجتماع الرؤية المستقبلية لتطوير الأعمال التي تتضمن التنسيق والتكامل مع كافة الأجهزة، ودراسة حل مشاكل مصرف المحيط وفروعه بمحافظة الجيزة، ضمن عدة مشروعات تنفذها للمساهمة لتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية، من حيث خفض منسوب المياه الأرضية، وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي للتربة وخفض الملوحة.

