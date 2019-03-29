بدء فعاليات مهرجان ألعاب جامعات الجنوب بالوادى الجديد

بدأت فعاليات مهرجان ألعاب جامعات الجنوب اليوم الجمعة، والذي تستضيفه جامعة الوادي الجديد بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي للجامعات ويستمر حتى أول أبريل المقبل.



وقال الدكتور عاطف أبوالوفا، رئيس جامعة الوادي الجديد، إن الجامعة تستضيف لأول مرة مهرجان ألعاب جامعات الجنوب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك فى إطار تفعيل برامج الممارسة الرياضية بالجامعات المصرية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.



وأضاف أنه تشارك في المهرجان جامعات أسوان، وجنوب الوادي، وسوهاج، وأسيوط، وأزهر أسيوط، وبني سويف والوادى الجديد، ويتضمن المهرجان تنفيذ ألعاب كرة القدم وتنس الطاولة وغيرها من الألعاب الرياضية، بجانب البرامج الثقافية وفقرات الفنون الشعبية، والألعاب الشعبية التى تعكس ثقافات طلاب جامعات الجنوب المشاركين في المهرجان بجانب تنشيط السياحة الداخلية والتعريف بمقومات المحافظة المختلفة.