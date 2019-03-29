محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة حول عدم إعلان موعد لتنفيذ محور ترعة الزمر

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بشأن عدم الإعلان عن موعد زمني محدد لتنفیذ محور الملك عبدالله بترعة الزمر.



وقال "فؤاد"، فى نص طلب الإحاطة: إن الكثير من أعمال الإصلاح والصیانة بالبنیة التحتیة تعطلت بناءً على تعلیمـات اعتزام بدء العمل في تنفیذ محور الملك عبدالله على طول ترعة الزمر بمحافظة الجیزة دون معرفة موعد البدء فعليا لتنفيذه.



وأضاف "فؤاد" أنه منذ ثلاث سنوات وأكثر حتى الآن لم تتم معرفـة موعـد بدء العمـل على أساس عـدم تعارض أعمال الإنشاء مـع الأعمال الخاصة بالأحیاء والمراكز التي سیمر خلالها المحور.



وأوضح "فؤاد" أنه سبق وتقدم بسؤال بتاریخ 23 أكتوبر 2016 موجه إلى وزیر الإسكان عن موعد البدء في المحور، وكذا طلب إحاطة في مارس 2017 وانعقدت بشأنه لجنة الإدارة المحلیة بتاریخ 13 أبریل 2017، ولم یعلن أیضًا مواعید محددة وفقا لما تم الاتفاق علیه.



ولفت "فؤاد" إلى أنه خاطب محافظي الجيزة السابق والحالي عدة مرات، وعقد معهم لقاءات متتالية دون أي جدوى حول الإعلان عن موعد واضح لبدء العمل بمحور الملك عبدالله، مما یشیر إلى عدم وجود التزام واضح، بالإضافة إلى عدم اكتراثه بالشعب ومتطلباته وممثلیه.