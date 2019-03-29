الكوليرا تحصد 23 يمنيا في تعز

أعلن مصدر مسؤول في مكتب الصحة العامة والسكان بتعز اليمنية، وفاة 23 شخصا خلال مارس الجاري بإصابتهم بوباء الكوليرا المنتشر في أنحاء البلاد.



وقال مدير المكتب عبد الرحيم السامعي، لوكالة "شينخوا" الصينية: "تم تسجيل 5488 حالة اشتباه بالإصابة بالوباء منذ مطلع يناير الماضي وإثبات 335 إصابة وتسجيل 23 حالة وفاة".



وبيّن المصدر الحكومي أن جميع الوفيات والإصابات سجّلت مطلع مارس الجاري، وتوزعت في عدد من مديريات المحافظة الواقعة جنوب غرب اليمن.



يذكر أن تفشي الكوليرا في اليمن بدأ في أكتوبر 2016، ثم تراجع المرض في نهاية العام نفسه، قبل أن تعود حالات الإصابة للظهور من جديد في أبريل 2018، وذلك على خلفية الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها اليمن واستمرار الصراع المسلح على أراضيه.