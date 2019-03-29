الثلاثاء.. "الأصولية إشكالية المفوم وممارسة الإشكال" بصالون علمانيون

تستضيف حركة علمانيون في صالونها الثقافي الأسبوعي٬ في السابعة من مساء الثلاثاء 2 أبريل المقبل٬ الباحث في الفلسفة بجامعة الزقازيق "نادر نجم" في ندوة بعنوان "الأصولية إشكالية المفوم وممارسة الإشكال"، ويدير الندوة عضو حركة علمانيون محمد سيد.



من أبرز ما طغى على الوجه الجديد للإستشراق الذي غلب عليه الاهتمام بالحاضر الإسلامي، اهتمامه بما يمر على العالم الإسلامي من تحولات اصطلحت المجتمعات الإسلامية على تسميتها بـ(الصحوة الإسلامية)، واصطلح غير المسلمين من شرقيين وغربيين، ومن سياسيين ومستشرقين ومفكرين ومثقفين وإعلاميين ومتابعين من المهتمين بالمنطقة العربية الإسلامية على تسميتها بـ: الأصولية، بالمفهوم الغربي للأصولية، لا المفهوم الإسلامي لهذا المصطلح، ولهذا المفهوم دلالاته النصية في كل من الثقافتين، ولعل أبرز ما في هاتين الدلالتين أنها مفهوم سلبي في الثقافة الغربية لكنها حتى وقت قريب ظلت عند قطاع كبير من المسلمين ذات مفهوم إيجابي ما حتم على المفكرين الشرقيين توضيح الجوانب السلبية لهذا المفهوم.