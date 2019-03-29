محافظ القاهرة: تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة تخليدا لذكرى شهدائنا الأبرار

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة احتفالية تكريم 9 أسر لشهداء الجيش والشرطة من أبناء القاهرة الذين أطلقت المحافظة أسماءهم على عدد من شوارع القاهرة ومدارسها مؤخراَ.



وأشار المحافظ، في بيان للمحافظة اليوم الجمعة، إلى أن هذا التكريم يعد نهجا تواصله المحافظة بشكل دوري تخليدًا لذكرى شهدائنا الأبرار، وأن إطلاق أسمائهم على شوارع ومدارس العاصمة القريبة من أماكن إقاماتهم قدر الإمكان يتم بالتنسيق الكامل مع أسر الشهداء ووزارتي الداخلية والدفاع، مؤكدا على عطائهم وتضحياتهم بأنفسهم لحماية البلاد من الهجمات الشرسة للإرهاب الذي يستهدف البلد واستقرارها.



ودعا ذوي الشهداء وكل مصرى إلى أن يفتخروا بأبنائهم باعتبارهم شهداء عظماء فدوا البلاد بأرواحهم للحفاظ على أمنها واستقرارها، معربا عن تقديره وفخر كل مصرى بدور أبنائهم الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وأن أسماءهم كتبت بحروف من نور في سجلات الوفاء والتضحية وأن سيرتهم العطرة سوف تظل في الوجدان على مر الأجيال.



وخلال الاحتفالية التى أقامتها محافظة القاهرة بالديوان العام وبحضور نواب المحافظ والمهندس مصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد وممثلين عن القوات المسلحة ووزارة الداخلية والتربية والتعليم والأوقاف وعدد من رؤساء الأحياء وأهالي الشهداء الأبطال وقيادات المحافظة، تم منح أسر الشهداء نموذجا من اللوحات التى حملت أسماء الشهداء الأبطال بالشوارع والمدارس.



كانت محافظة القاهرة قد اطلقت اسماء الابطال الشهداء على عدد من شوارع ومدارس العاصمة تقديرا لهم ومنهم البطل الشهيد ملازم أول عصام تميم علي مدرسة المطرية الحديثة، البطل الشهيد ملازم أول عمر خالد مدرسة الدويدار الابتدائية، البطل الشهيد ملازم أول فادي مدحت فايز مدرسة النهضة الابتدائية، البطل الشهيد عميد أ.ح مجدي حجازي علي اسم شارع 288 بحي البساتين، والبطل الشهيد النقيب محمود مجدي على مدرسة شبرا الاعدادية بنين، الشهيد مجند علاء محمد السيد على مدرسة المسلة الاعدادية بنات، الشهيد مجند عبد الباسط حسن المعصرة الثانوية، الشهيد مجند عبدالحميد محمد محمد المعصرة البلد الابتدائية، الشهيد مجند أيمن محمد متولي مدرسة الرشاد الابتدائية.