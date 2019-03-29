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الجمعة 29/مارس/2019 - 12:28 م

الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته تجاه الشعب الفلسطينى

الجامعة العربية تدعو
أ ش أ
dostor.org/2570877

دعت جامعة الدول العربية - في الذكرى الـ43 ليوم الأرض- المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته والتحرك لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعمل على تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه وتمكينه من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في بيان صدر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" بالجامعة العربية اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ43 ليوم الأرض للشعب الفلسطينى، والذي يوافق الثلاثين من مارس من كل عام.

وطالب البيان المجتمع الدولى بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والعمل من أجل التوصل لحل شاملٍ عادلٍ قائم على دولتين، وفق القوانين والقرارات الدولية، ووفق مبادرة السلام العربية.

وحثت الجامعة العربية الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، على الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف سياساتها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان، على دعم الجامعة العربية الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا كل المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وجميع الأحرار في العالم إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني والعمل الفوري على وقف الجرائم اليومية المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضده.

وقالت الجامعة العربية في بيانها، إن استذكارنا لهذا اليوم هو استذكار لتضحيات الشعب الفلسطيني ووفاء لشهدائه الأبرار ولدمائهم الزكية التي روت أرجاء الأرض الفلسطينية دفاعًا عن الوطن وهويته ومقدساته وكرامته، وللجرحى والأسرى الذين دافعوا عن حقوقه المشروعة وهويته الراسخة، ودعمًا لصمود الشعب الفلسطينى أمام آلة القمع والتدمير الإسرائيلية ومساندة لأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل عام 1948 للتصدى للسياسات القمعية والقوانين العنصرية وكل أشكال التمييز التي يتعرضون لها منذ قيام إسرائيل.

وأشار البيان في هذا الصدد إلى "قانون القومية" العنصري الذي يمثل دعوة صريحة ومباشرة لممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسرى ويؤسس لنظام الفصل العنصري "الابارتهايد".

وقال البيان، إن ذكرى يوم "الأرض" تأتي في ظل ظروف عصيبة وبالغة التعقيد تشهدها الأراضي الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة التي تواجه سياسات عنف وتطهير عرقي وتهويد للأرض والمقدسات وتدنيس للمسجد الأقصى المبارك وهدم المنازل في كل المدن والقرى الفلسطينية والعربية المحتلة، وخاصة مدينة القدس، والنقب الفلسطيني والجولان العربى السورى المحتل وفرض سياسات الأمر الواقع وإعادة رسم خارطة جديدة على أساس من الغطرسة القوة.

ولفت البيان إلى أن يوم الأرض له دلالته الخاصة ورمزيته القوية في مسيرة نضال الشعب الفلسطينى وكفاحه المشروع في التمسك بأرضه والتشبث بهويته وتطلعه نحو الحرية والاستقلال، حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فى هذا اليوم 30 مارس 1976 بمصادرة الآف الدونمات من أراضى القرى الفلسطينية (عرابة وسخنين ودير حنا وعرب السواعد وغيرها)، لتخصيصها للمستوطنين الإسرائيليين فى إطار مخطط تهويد الجليل.

وعلى أثر ذلك خرجت مظاهرات واعتصامات عمت أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة استمات خلالها ابناء الشعب الفلسطيني الأبي في الدفاع عن أرضه، وقد ارتكبت خلالها سلطات الاحتلال الإسرائيلي جرائم أدت إلى مقتل وإصابة العديد من أبناء الشعب الفلسطيني.

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