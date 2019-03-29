8 أبريل.. المخرج الإسباني "مانويل مارتين كوينكا" بضيافة زاوية

تستقبل سينما زاوية بوسط البلد٬ في السابعة من مساء الإثنين 8 أبريل المقبل، المخرج السينمائي الإسباني "مانويل مارتين كوينكا" والكاتب المصري خالد الخميسي، خلال عرض الفيلم الذي أخرجه كوينكا "المؤلف" (2017) الفائز بجائزتي جويا، وترشيحه في تسع فئات مختلفة، بعد مقدمة عن الفيلم وعرضه تعقد حلقة نقاشية للتحاور حول الفيلم، حيث يقوم الحضور بطرح أفكارهم وعرض أسئلتهم حوله.



"المؤلف" (2017) المأخوذ عن رواية "الهاتف المحمول" للكاتب خابيير سيركاس، حظي بنجاح سواء بين الجمهور أو النقاد، كما فاز بجائزتي جويا وتسع ترشيحات في فئات مختلفة، وبجائزة فيبرسي التي يختارها النقاد في مهرجان تورونتو السينمائي وجائزتي (فوكي) وجائزتي "فيروث" وتسع جوائز "أسيكان".



يحكى الفيلم قصة ألبارو (خابيير جوتتيريث) الذي ينفصل عن زوجته أماندا (ماريا ليون) وهي كاتبة شهيرة لأكثر الكتب مبيعا، ويقرر تحقيق حمله بكتابة رواية عظيمة، تكمن المشكلة في أنه لا يتمتع بالموهبة أو الخيال، ولكن بناء على توجيهات من معلمه في الكتابة (أنطونيو دي لا توري)، يقرر التعمق والانخراط في الكتابة بدرجة تصل إلى التلاعب بجيرانه وأصدقائه من أجل التمكن من ابتكار قصة.