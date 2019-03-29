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الجمعة 29/مارس/2019 - 12:26 م

اتحاد الكرة الإسبانى يتدخل لحماية الجماهير من حر الصيف

اتحاد الكرة الإسبانى
dostor.org/2570875

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعديل مواعيد المباريات الرسمية في البلاد خلال أشهر الصيف.

وقرر اتحاد الكرة الإسباني عدم إقامة أي مباراة رسمية في البلاد قبل الساعة السابعة ونصف مساء خلال الفترة من 20 مايو وحتى 15 سبتمبر.

وتأتى هذه الخطوة من جانب اتحاد الكرة لحماية الجماهير من حرارة الطقس خلال أشهر الصيف.

ويسدل الستار على الدوري الإسباني في 19 مايو، وينطلق الموسم الجديد في نهاية أغسطس، لكنه يتوقف سريعا بسبب تصفيات كأس الأمم الأوروبية التي تستمر حتى العاشر من سبتمبر.

وتصل درجة الحرارة في إسبانيا إلى 40 درجة مئوية خاصة في شهري يوليو واغسطس.

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