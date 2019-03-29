تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط طن وربع سلع غذائية مجهولة المصدر، داخل شركة بالأزبكية.



تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث تموين القاهرة بقيادة العميد محمد رجائى مدير الأدارة من ضبط المدير المسئول عن شركة (غير مرخصة) لإنتاج السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة الأزبكية لإنتاجه وتصنيع كميات كبيرة من السلع الغذائية مُستخدما خامات رديئة ومجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الصلاحية والإنتاج، وتم ضبط كميات قدرها (1.284 طن مستلزمات إنتاج (سكر، تمر هندى، ثمار فراولة، كامينا) – 7.400 لتر "عصائر" مختلفة الأنواع "منتج نهائى وتحت التعبئة" – 368 عبوة "أرز بالبن، مثلجات") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقا لما ودر بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وأمر اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.