وفاة شاب هندي جراء أكله "لحم الخنزير"

تناول شاب هندي لحم خنزير، لم يطبخ جيدا، وتوفي جراء إصابته بدودة شريطية طفيلية انتقل إلى دماغه من اللحم المصاب، وفق ما كشفت دراسة حديثة.



وبينت الدراسة، التي نشرت في دورية "نيو إنجلاند للطب"، أن الشاب الهندي البالغ من العمر 18 عاما نقل إلى المستشفى في مدينة فريدأباد وهو يشكو من نوبات وانتفاخ فوق العين اليمنى وآلام حادة في الفخذ الأيمن.



ووفقا لصحيفة نيويورك بوست الأميركية، فقد عمد الأطباء إلى إجراء تصوير بواسطة الرنين المغناطيسي، فوجدوا أن دماغ الشاب مليء بما يسمى "الآفات الكيسية" أو مرض "الكيسات المذنبة".



وقرر الأطباء أن الشاب أصيب بمرض اسمه "نيروسيستيسيركوسيس" الناجم عن الإصابة بيرقة "الكيسة المذنبة"، التي تتسبب بها الدودة الشريطية التي توجد في لحم الخنزير.