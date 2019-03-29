تونس تحتفي ثقافيًا بالقمة العربية

تحتفي تونس بالقمة العربية العادية الثلاثين بطريقتها الخاصة، إذ تركز على تأكيد البعد الثقافي ودور تونس في الثقافة العربية، ونظمت وزارة الشئون الثقافية برنامجا ثقافيا متكاملا بمناسبة القمة.



وفي هذا الإطار، أقيم حفل غنائي الليلة الماضية في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بوسط العاصمة التونسية، حضره عدد من وزراء الخارجية العرب، وأعضاء وفد الجامعة العربية ووفود الدول العربية المشاركة في القمة.



بدأ الحفل بأغنية عن القدس من أداء المطربة التونسية صوفيا صادق.ثم قدم المطرب التونسي صابر الرباعي عددا من أغانيه الشهيرة، ووجه خلال الحفل التحية للضيوف العرب، وللجيش التونسي وكل الجيوش العربية التي تحمي البلاد العربية وحدودها وأمنها من الإرهاب وكل الأعداء.



ولم تقتصر احتفالات تونس بالقمة العربية على الأماكن الرسمية، إذ أقيمت في قلب العاصمة التونسية وتحديدا بشارع الحبيب بورقيبة التاريخي احتفاليات غنائية أحياها مطربون تونسيون وعرب، في إطار احتفال تونس بالقمة العربية والجامعة العربية والضيوف العرب.



وتجاوب الشباب التونسي مع هذه الاحتفالات بشكل كبير، حيث شهدت حضورا مكثفا من الجمهور خاصة الشباب، الذين تجمعوا حول المسرح الصغير الذي نصب في قلب شارع الحبيب بورقيبة وبالقلب من السوق العربي التاريخي في العاصمة التونسية.



وتضمن البرنامج الثقافي للقمة العربية عروضا فنية وثقافية مختلفة مثل العرض الغنائي "درر المالوف 2" للفنان "زياد غرسة" والذي شارك فيه 40 عازفا ومنشدا بقيادة الفنان "زياد غرسة" الذي قدم نموذجا للموروث التونسي.



وغنى الفنان في الحفل الذي أقيم في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة عددا من الأغاني التونسية العتيقة، وحضر العرض الدكتور محمد زين العابدين، وزير الشؤون الثقافية التونسية، وعدد من ضيوف القمة.