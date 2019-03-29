"القوى العاملة" تسلم 47 عقد عمل لضباط حراسة براتب 2500 جنيه

أناب وزير القوى العاملة محمد سعفان، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ياسر سعيد، بتسليم 47 عقد عمل لضباط الأمن براتب شهري 2500 جنيه بإحدى كبرى شركات الأمن والحراسة، والتي تعاقدت على تأمين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالإسماعيلية.



وسيتسلم المعينون الجدد مهام عملهم خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المتوقع افتتاح مستشفى أبو خليفة في الأول من أبريل المقبل، والتي تعتبر من أحدث وأرقى المستشفيات العامة بمصر.



وقال مدير المديرية إن المعينين الجدد تسلموا شنطة الملابس الكاملة الخاصة بالشركة التي تحتوى على القمصان والبنطلونات والأحذية وكافة الإكسسوار الخاصة بزي الأمن، وسيتم استقبال طلبات، وتعيين عدد آخر يصل إلى 200 ضابط أمن للعمل بمستشفى الإسماعيلية العام بنفس المميزات والراتب خلال الأسابيع القليلة القادمة.