الإصابة تحرم بلنسية من مجهودات كوكلين لأجل غير مسمى

أعلن نادي بلنسية الإسباني لكرة القدم، تعرض لاعبه الفرنسي، فرانسيس كوكلين، لإصابة في الساق اليمنى سيغيب على إثرها عن الملاعب لأجل غير مسمى.



وقال بلنسية، في بيان له: "الفحوصات التي أجريت يوم الخميس أثبتت معاناة اللاعب فرانسيس كوكلين من إصابة في الساق اليمنى، وسيتم تقييم حالته خلال الأيام القادمة".



وكان كوكلين قد استبعد، قبل إعلان إصابته بشكل رسمي، من قائمة بلنسية قبل مباراة الأخير مع إشبيلية، يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 29 للدوري الإسباني "الليجا"، بسبب شعوره ببعض الآلام العضلية.