بلومبرج: رمضان وأدوات الدين العام وراء قرار المركزي بثبات سعر الفائدة

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن البنك المركزي المصري فاجأ الجميع وأبقى على أسعار الفائدة ثابتة كما هي دون تغيير، وسط مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم.



وتابعت أن المركزي تحدى التوقعات بتخفيض جديد في سعر الفائدة، وتوقع الاقتصاديون أن يستمر سعر الفائدة كما هو دون تغيير حتى وقت لاحق من العام الجاري.



وأشارت إلى الوكالة إلى أن السبب وراء الإبقاء على سعر الفائدة هو الوصول بمعدلات التضخم للحد المستهدف.



وأوضحت أن معظم التوقعات جاءت بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس، لأن التدفقات الأجنبية أقوى بكثير من معدلات التضخم، بالإضافة إلى التصنيف الائتماني الجيد الذي حصلت عليه مصر من مؤسسة فيتش، ولكن البنك المركزي أخذ في الاعتبار ضغوط الأسعار، بسبب قرب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، كما أنه من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود بنهاية شهر يونيو.



وتابعت الوكالة أن هناك حاجة للتحفيز النقدي وإنعاش النمو وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصًا أن البنك المركزي أوقف رفع معدلات الفائدة بعد استقرار معدلات التضخم التي ارتفعت بشكل طفيف مؤخرًا، بسبب ارتفاع تكلفة المواد الغذائية.



وأضافت أنه من المتوقع أن تبقي مصر على أسعار الفائدة ثابتة كما هي حتى النصف الثاني من العام الجاري، حيث تخشى مصر أيضًا من هز ثقة المستثمرين في حال تم تخفيض سعر الفائدة، خصوصًا هؤلاء الذين يظهرون اهتمامًا بأدوات الدين العام.