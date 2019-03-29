زيادة كبيرة في طلبات الهجرة إلى نيوزيلندا بعد الهجوم الإرهابي

يبدو أن تعامل نيوزيلندا مع الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش، أثار الاهتمام الخارجي بالانتقال إلى تلك الدولة الواقعة في المحيط الهادي.



وقال جريج فورسيث، المتحدث باسم إدارة الهجرة النيوزيلندية لوكالة الأنباء الألمانية، إنه منذ الهجوم الذي وقع في 15 مارس، ارتفع بشكل كبير عدد التسجيلات من الأشخاص المهتمين بالعيش والعمل في نيوزيلندا.



وأضاف: "تلقينا 6457 طلب تسجيل في 10 أيام، من 15 إلى 24 مارس، مقابل 4844 طلبًا في الأيام العشرة السابقة لذلك".



وحسب صحيفة "التليجراف البريطانية"، فقد أكدت إدارة الهجرة النيوزيلندية أن أكبر زيادة في التسجيلات للهجرة جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ارتفعت عدد الطلبات من 674 طلبًا في الأيام العشرة السابقة للمجزرة إلى 1165 طلبًا.



وجاءت بريطانيا في المرتبة الثانية، حيث زاد عدد المواطنين البريطانيين المهتمين بالانتقال لنيوزيلندا بنسبة 50 في المائة، وقفز عدد الطلبات المقدمة من 505 طلبات قبل الهجوم، إلى 753 طلبًا في الأيام التي تلته.



بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة كبيرة في التسجيلات من عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، حيث تم تقديم 333 طلبًا من باكستان، و165 من ماليزيا، و82 من بنجلاديش، و66 من المغرب، و63 من إندونيسيا، و59 من مصر، و59 من تركيا.



ولقى تعامل رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، مع الهجوم، الذي أودى بحياة 50 شخصًا، إشادة عالمية، بما في ذلك إظهارها التعاطف الكبير مع الضحايا، ومع الجالية المسلمة بنيوزيلندا، وكذلك تحركها السريع لحظر الأسلحة النارية شبه الآلية بعد أقل من أسبوع.