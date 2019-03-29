غدًا.. "سعفان" يفتتح المؤتمر الدولي السادس للمنظومة التربوية بجامعة بورسعيد

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، والدكتور شمس الدين شاهين رئيس الجامعة، غدًا السبت، بجامعة بورسعيد بكلية التربية، فعاليات المؤتمر الدولي السادس الذي يقام تحت عنوان التقويم في المنظومة التربوية "المشكلات وضرورة التطوير"، بحضور الدكتور محمد محمد سالم عميد الكلية.



ومن المقرر أن يلتقي وزير القوى العاملة، عقب الافتتاح مع ما يقرب من 400 طالب وطالبة من طلاب الجامعة ليجيب على أسئلتهم المتعلقة بالعمالة المصرية في الداخل والخارج، والتدريب، والبطالة ودور الوزارة في خفض نسبتها، والقوانين المنجزة خلال فترة وجيزة، ودور قواتنا المسلحة والشرطة بدعم من الشعب في اجتثاث الإرهاب الأسود الذي يحاول شق الصف وإحداث الفتنة.



ويتناول اللقاء، الوضع في مصر، والمشروعات العملاقة التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها محور قناة السويس، والأنفاق الرابطة بين تجارة الشرق بالغرب، واكتشافات البترول، وآخرها حقل ظهر للغاز الذي يوفر ملايين الدولارات من مصروفات استيراد الغاز من الخارج، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتي منه ثم تصديره للخارج.



ومن المقرر أيضا أن يلتقي الوزير خلال زيارته لمحافظة بورسعيد بأعضاء الاتحاد المحلي لعمال المحافظة برئاسة أحمد الغزاوي، للوقوف على المعوقات والمشاكل التي تعرض القيادات النقابية بمواقع العمل المختلفة ودراسة سبل حلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التي من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابي، كما يستمع الوزير لمقترحات وآراء النقابيين في العديد من قضايا العمل والعمال.