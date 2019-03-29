الأمن العام يضبط أخطر تاجر مخدرات قبل ترويجه ربع كيلو هيروين في الخانكة

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة مديره اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط عنصر إجرامى بالقليوبية، بحوزته سلاح نارى وذخائر، و250 جراما لمخدر الهيروين بقصد الاتجار.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، قيام عنصر إجرامى، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة- له معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وحيازته أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص لحماية نشاطه غير المشروع.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية قادها العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، وضبطه وبحوزته (بندقية آلية و8 طلقات من ذات العيار- 250 جراما لمخدر الهيروين- مبلغ مالى).



وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.