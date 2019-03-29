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الجمعة 29/مارس/2019 - 12:04 م

ضبط كيان تعليمي "وهمي" لبيع شهادات مزيفة في الغربية

ضبط كيان تعليمي وهمي
عمرو المزيدي
dostor.org/2570850

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"، لمنح المتدربين شهادات "مزورة"، منسوبة لعدة جهات حكومية مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال قيام "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية" بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" واتخاذه من شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم ومنح المتدربين شهادات "مزورة" منسوبة لعدة جهات حكومية مقابل مبلغ (1.200) جنيه للشهادة الواحدة، والإعلان عنها عبر موقع "فيس بوك".

بالاستعلام من مديرية التربية والتعليم بالغربية "التعليم الخاص"، أفادت بأن الشركة المشار إليها غير حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط التعليمى.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية بمديرية أمن الغربية، تم ضبط المتهم، وبتفتيش مقر الشركة عُثر على ما مجموعة كبيرة من شهادات اجتياز دورات لغة إنجليزية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية "مزورة"، (3) دفاتر إيصالات نقدية بإجمالى مبلغ (79.860) جنيه تم تحصيلها من ضحاياه، أكلاشيه باسم الكيان التعليمى المشار إليه ومجموعة من الإعلانات الخاصة به الموضح بها منح الشركة للدارسين شهادات موثقة من عدة جهات حكومية وإحدى النقابات والمبالغ المالية الواجب تحصيلها عن تلك الدورات، (2) بطاقة بأسماء مختلفة من ضحاياه، مجموعة من وثائق التعارف وتعاقدات بأسماء أشخاص مختلفة وقيمة المبالغ المتحصلة منهم.

فضلا عن ضبط دفتر دفع مرتبات بأسماء العاملين بذات الكيان غير المرخص، مبلغ مالى قدره (10.005 جنيه) جنيه متحصلة من ضحاياه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وعدم حصوله على أية تراخيص من الجهات المنوط بها ذلك، وأن الكيان يقوم بإعطاء دورات لغات وترجمة وحاسب آلى للمتعاقدين ومنحهم الشهادات المضبوطة وأنه جار فى استخراج التراخيص اللازمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة.

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