ساوثجيت يعرض مساعدة منتخب إنجلترا للسيدات قبل كأس العالم

قال جاريث ساوثجيت مدرب منتخب انجلترا، إنه يرحب بمساعدة فيل نيفيل إذا طلب منه مدرب المنتخب الإنجليزي النسائي النصيحة قبل خوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات في يونيو المقبل.



ويلتقي ساوثجيت، الذي قاد انجلترا للدور قبل النهائي في كأس العالم في روسيا العام الماضي، بشكل متكرر مع نيفيل لتبادل المعلومات سويا.



وقال ساوثجيت لصحيفة ديلي تليجراف "يعرف فيل أنه إذا أراد الاستعانة بمعلوماتنا أو بخبراتنا سنرحب بمساعدته. لن أدق على بابه لأخبره بذلك فهو يعرف أننا هنا لتقديم يد العون".



وأضاف: "الأجهزة الطبية وفرق الاعداد البدني تتبادل المعلومات لأن هذه الفئة في الكرة النسائية عانت من نقص التمويل لكن الوضع تحسن الآن".



ويصنف منتخب إنجلترا للسيدات في المركز الرابع عالميا وسيكون مرشحا للتتويج بلقب كأس العالم في فرنسا عندما تنطلق في السابع من يونيو.



وفازت إنجلترا على البرازيل واليابان وتعادلت مع أمريكا بطلة العالم السابقة لتحرز لقب بطولة "شي بليفز" الرباعية هذا الشهر.



وتابع ساوثجيت "اعتقد أن فريق السيدات يتقدم بقوة وقطع خطوة هائلة بتحقيق برونزية بطولة العالم 2015 وأصبح ندا شرسا لكبرى المنتخبات".



وستلعب إنجلترا ضد أسكتلندا والأرجنتين واليابان في المجموعة الرابعة بكأس العالم.