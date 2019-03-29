مران قوى للاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة القمة أمام الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبون عن معسكر الإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة الزمالك غدا السبت، مرانًا قويا صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.



وقاد حسين عبدالدايم، مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، تدريبات اللاعبين الغائبين عن معسكر القمة التي شهدت مشاركة كل من كريم نيدفيد ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد حمودي وإسلام محارب.



وشارك وليد سليمان وحمدي فتحي، لاعبا الفريق في تدريبات الكرة صباح اليوم بمران الغائبين عن معسكر الإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة الزمالك.



وأدى الثنائي تدريبات تأهيلية؛ استكمالا لبرنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث يعاني وليد سليمان من الإصابة في ركبته في حين يشكو حمدي فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.



ومن ناحية أخرى، واصل شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة على هامش مران الغائبين عن معسكر الإسكندرية.



ويعاني شريف إكرامي من الإصابة بمزق في عضلة السمانة، حيث أدى اللاعب جلسة في "الجيم"، وأعقبها تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.



يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء غد السبت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع عشر بمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.