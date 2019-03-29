رغبة رونالدو في اللحاق بمباراة اياكس تتصدر اهتمامات الصحف الإيطالية

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الجمعة،على رغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، في العودة سريعًا من الإصابة للمشاركة في المباريات مع يوفنتوس واصة مباراة أياكس فى ذهاب دور الثمانية لدورى الابطال الاوروبى بعد أقل من أسبوعين.



وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "رونالدو يتعالج في منزل ميسي، البرتغالي يريد التعافي سريعًا، مباشرة بعد الإصابة قضى اللاعب يومًا في عيادة ببرشلونة، حيث يريد التواجد أمام أياكس".



وأضافت: "كونتي مجانًا، المدرب بدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد تشيلسي حيث يطالب بتعويض 20 مليون يورو، وقد يتواجد في السوق، سواء مع إنتر أو خارج إيطاليا".



وعن شروط نابولى لبيع مدافعه كوليبالى ذكرت "هل تريد كوليبالي؟ عليك بدفع 150 مليون يورو.. نابولي، شرط جزائي قياسي في عقد المدافع، لا يوجد أحد في الدوري الإيطالي يستحق قيمته، لكن الشرط صالح تجاه الأندية الخارجية فقط".



وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "رونالدو يبدء التشغيل.. كريستيانو يعمل حيث أنه يهدف إلى التواجد بمباراة أياكس ويوفنتوس لكن بحذر، والتحدي مع منافسيه بيونتيك وكوالياريلا في صراع الهدافين".



وأضافت "إيكاردي وإنتر، اتفاق دوري أبطال أوروبا. ماوريتو انضم مجددًا لقائمة الفريق بين الابتسامات والمباريات المصغرة مع زملائه: الاَن هو متاح لمباراة لاتسيو.. بينما سيغيب لوتارو مارتينيز لمدة أسبوعين وسيغيب عن مباراتين على الأقل".



وقالت صحيفة "توتو سبورت" في عنوانها: "يا لها من منافسة بين يوفنتوس وبرشلونة.. انتقال منافسة دوري أبطال أوروبا المحتملة إلى السوق: سباق ساخن على دي ليخت، بوجبا وروبن دياز".



وأضافت "باريس سان جيرمان يريد دوجلاس كوستا.. واليوم كريستيانو رونالدو سيجري المزيد من الفحوصات".



وذكرت "أنطونيو كونتي إلى الإنتر، الاَن تقترب أكثر من أي وقت مضى".