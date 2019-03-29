إصابة 16 شخصًا جراء تصادم حافلة مدرسية بسيارة في ألمانيا

أصيب 16 شخصا إثر اصطدام حافلة مدرسية بسيارة بالقرب من مدينة هانوفر الألمانية، صباح اليوم الجمعة.



وحسب بيانات الشرطة، فإن 4 أشخاص أصيبوا بإصابات بالغة.



وقالت متحدثة باسم الشرطة إن السيارة اصطدمت أماميا بالحافلة المدرسية في بلدة جرابسن، مضيفة أن المتسبب في الحادث هو سائق السيارة 22 عاما، حيث اصطدم بالحافلة المواجهة له خلال محاولته تخطي أحد التقاطعات.



وأصيب سائق السيارة وفتاة كانت تجلس بجانبه، 18 عاما، بجروح بالغة، وكذلك طفلان آخران في الحافلة.



وحسب بيانات المتحدثة، أصيب 12 طفلا آخرون بجروح طفيفة، ولم يُصب سائق الحافلة بجروح.



ووفقا لبيانات الشرطة، كانت تُقل الحافلة نحو 30 طفلا، فيما توجه إلى مكان الحادث العديد من المسعفين.