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اقتصاد
الجمعة 29/مارس/2019 - 11:57 ص

البورصة تخسر 5.7 مليار جنيه خلال أسبوع.. ومؤشرها الرئيسي يتراجع 0.79%

البورصة تخسر 5.7
أ ش أ
dostor.org/2570843

خسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري المنتهي اليوم الجمعة، نحو 5.7 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة 814.7 مليار جنيه، مقابل 820.4 مليار خلال تعاملات الأسبوع السابق له، بانخفاض بلغت نسبته 0.7%.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية تباينت خلال جلسات الأسبوع، حيث انخفض مؤشر (إيجي إكس 30)بنسبة 0.79%، ليبلغ مستوى 14665.81 نقطة، فيما صعد مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، ليغلق تعاملات الأسبوع عند 685.9 نقطة، وسجل مؤشر (إيجي إكس 1) الأوسع نطاقا تراجعًا هامشيًا بنحو 0.08%، لينهي تعاملاته عند مستوى 2433.25 نقطة.

وأشار التقرير إلى تراجع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 5.4 مليار جنيه من خلال تداول 822 مليون ورقة منفذة على 93 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.2 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 786 مليار ورقة منفذة على 98 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

ونوه إلى أن سوق الأسهم استحوذ على 67.15% من إجمالي قيمة التداولات، فيما استحوذت السندات على 32.85%، واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 66.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على 26.1%، والعرب على 7.5%، بعد استبعاد الصفقات.

وأشار إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 319.2 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 65.2 مليون جينه، بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 68.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، فيما سجل الأجانب 21.2%، وسجل العرب 9.9%، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2170 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بنحو 169.4 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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