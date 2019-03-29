ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا إلى أعلى مستوى خلال 4 أشهر

أظهرت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة، أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت في شهر مارس الجاري بوتيرة تفوق التوقعات إلى أعلى مستوياتها خلال أربعة أشهر.



وذكرت رابطة أعمال البناء البريطانية، أن مؤشر المنازل قد ارتفع في مارس بنسبة 7ر0 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بعد زيادة نسبتها 4ر0 بالمئة في فبراير، وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 6ر0 بالمئة.



وتمثل هذه النسبة أعلى زيادة في أسعار المنازل منذ نوفمبر الماضي، عندما بلغت النسبة آنذاك 9ر1 بالمئة.



وسجلت انجلترا أول تراجع سنوي في أسعار المنازل منذ عام 2012، حيث انخفضت أسعار المنازل في لندن وساوث إيست في مارس.



ومقارنة بالشهر السابق، ارتفعت أسعار المنازل في مارس بنسبة 2ر0 بالمئة، فيما كان من المتوقع أن تظل الأسعار ثابتة.



وتم تعديل التراجع المبدئي بنسبة 1ر0 بالمئة في فبراير إلى وضعية الاستقرار بعد مراجعة البيانات.



وفي شهر مارس، ارتفع متوسط أسعار المنازل في بريطانيا إلى 213102 جنيه استرليني، مقابل 211304 جنيه استرليني في فبراير.



وخلال الربع الأول من عام 2019، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة سنوية تبلغ 4ر0 بالمئة، وكذلك بنسبة 3ر1 بالمئة مقارنة بالربع السنوي السابق.