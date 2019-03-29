انتظام حركة الملاحة بميناء البرلس

أعلنت غرفة عمليات محافظ كفر الشيخ، عن انتظام، حركة الملاحة والصيد بميناء وبحيرة البرلس، بالرغم من التقلبات الجوية وسقوط الأمطار وتكاثر السحب، التي تتعرض لها المحافظة حاليًا في عدد من المناطق ومدن ومراكز المحافظة.



وقال المهندس محمد عبدالله، مدير غرفة عمليات الطوارئ والأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إن أعمال الملاحة وحركة الدخول والخروج منتظمة بميناء البرلس، حيث أنه لا توجد رياح أو ارتفاع في حركة المد والجزر.



كما استقرت حركة الصيد ببحيرة البرلس ايضًا للمراكب والقوارب الخشبية العاملة بمهنة الصيد بالبحيرة، وسط ترقب وحذر من التقلبات الجوية.



وكان محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل طه، قد كلف غرفة العمليات والطواري بديوان عام المحافظة، بمتابعة الوحدات المحلية في المدن والقري، بكسح مياه الأمطار فورًا، وتسليك بلاعات المطر، ورفع القمامة من الشوارع حتي لا تختلط بمياه المطر.