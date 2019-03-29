الأرجنتينى جونزالو هيجواين يعتزل اللعب دوليا

أعلن المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده بعد عقد كامل شارك خلاله في العديد من البطولات، مؤكدا أن قراره سيسعد الكثيرين.



وقال "هيجواين" في تصريحات لشبكة "فوكس" التليفزيونية في الأرجنتين: "من أجل إسعاد الكثيرين قررت إنهاء مسيرتي، يمكنهم الآن ألا يشعروا بالقلق حيال وجودي أو عدم وجودي مع المنتخب، أطالبهم بإظهار الاحترام في الآراء، الآن أرغب في الاستمتاع مع أفراد عائلتي لأنهم كانوا أكثر من عانوا".



وفي معرض رده على سؤال عن قرار اعتزاله، أوضح مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي أنه تحدث في هذا الشأن مع المدير الفني لمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، واستطرد قائلا: "لقد أوضحت له وجهة نظري".



وأوضح اللاعب أنه مقتنع تماما بقرار اعتزاله اللعب الدولي من أجل التركيز بشكل أكبر مع ناديه.



وأضاف: "دائما ما كنت أبذل قصارى جهدي مع المنتخب، على المستوى الجماعي لا أحد يقدر ما قمنا به من أجل لعب تلك النهائيات"، في إشارة إلى خسارة الأرجنتين مرتين نهائي كوبا أمريكا لصالح تشيلي وخسارتها لنهائي مونديال 2014 أمام ألمانيا.



واختتم هيجواين تصريحاته بالحديث عن مشوار المنتخب الأرجنتيني في المونديال الأخير، قائلا: "يؤلمني أن يقولوا أن هذا الجيل قد أخفق، ميسي سيستمر في المحاولة لأنه يمتلك نزعة الفوز".