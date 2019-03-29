نيكي يغلق مرتفعًا بفضل تفاؤل المحادثات التجارية بين أمريكا والصين

أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا اليوم الجمعة، بفضل التفاؤل حيال أحدث جولة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما صعدت القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل الشحن والآلات في اليوم الأخير من السنة المالية اليابانية.



وجذب سهم دايتشي سانكيو الأضواء مع قفزة حققتها أسهم الشركة نسبتها 16 % لتبلغ الحد الأقصى اليومي والمستوى القياسي البالغ 5100 ين. وتتعاون شركة صناعة الأدوية مع أسترا زينيكا في تطوير وبيع عقار دايتشي لعلاج السرطان.



وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.82 % إلى 21205.81 نقطة وهبط المؤشر 0.8 % منذ بداية الشهر الجاري، لكنه ارتفع ستة بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.



وتقدمت أسهم شركات الآلات والشحن، مع ارتفاع سهم كاواساكي كايسن 2.3 % وصعود سهم ياسكاوا إلكتريك 2.4 %.



وتسببت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي في حدوث اضطراب بالأسواق منذ تخلى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن توقعات بأي زيادة لأسعار الفائدة هذا العام، وانعكس منحنى العائد على أدوات الخزانة الأمريكية للمرة الأولى منذ 2007.



وارتفعت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل الشركات الصناعية وتلك المتخصصة في تصنيع الآلات من المستويات المتدنية التي بلغتها في ديسمبر كانون الأول ومن المرجح أن تظل تشهد إقبالا بفضل آمال بأن الصين ستكثف إجراءات لدعم الاقتصاد، مما يمنح دفعة على الأرجح لقطاع الصناعات التحويلية.



على الجانب الآخر، فإن من المرجح أن تكبح المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي صعود السوق.



وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.56 % إلى 1591.64 نقطة.