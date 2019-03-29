"مستقبل وطن" ينظم ندوة موسعة حول التعديلات الدستورية بمطروح

بشعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، أقام حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة مطروح، ندوة موسعة عن التعديلات الدستورية بنادي مطروح الاجتماعي.



وناقشت الندوة عددًا من المواد الدستورية المقترح تعديلها، وعرض الانجازات التى تمت والمشروعات القومية التى أقيمت فى الدولة المصرية وبمحافظة مطروح، بالإضافة إلى حث المواطنين على المشاركة الايجابية فى الاستفتاء القادم، والالتزام بالواجب الوطني في تلبية النداء عند حاجة الوطن.



ويأتي ندوات الحزب ضمن سلسلة الندوات المقررة للتعريف بالتعديلات الدستورية القادمة وحث المواطنين بالمشاركة الايجابية، وفى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية لدعم وتأييد التعديلات الدستورية.