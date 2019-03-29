إغلاق ميناء برج البرلس بسبب سوء الأحوال الجوية

أغلقت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس بمحافظة كفر الشيخ الميناء أمام دخول وخروج مراكب الصيد الآلية إلى البحر المتوسط بسبب شدة الرياح العاتية والمحملة بالأتربة وارتفاع الأمواج.



كما تم إغلاق بوغاز بحيرة البرلس أيضا بعد تعرض المحافظة لحالة من الطقس السيئ وأدت سرعة الرياح الشديدة والأتربة المتطايرة إلي انعدام الرؤية لمسافات بعيدة وتأثرت حركة السير وخاصة على الطريق الدولي واضطر السائقون الى تقليل سرعة سياراتهم خوفا من الحوادث.



وقد خلت بحيرة البرلس تماما من أي مظاهر لأنشطة الصيد.