استمرار زيادة مبيعات تجارة التجزئة بألمانيا الشهر الماضي

كشف المكتب الاتحادي للإحصاء استمرار زيادة مبيعات تجارة التجزئة بألمانيا خلال فبراير الماضي.



وأوضح المكتب اليوم الجمعة، أن مبيعات تجارة التجزئة زادت خلال الشهر الماضي بنسبة فعلية قدرها 7ر4 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018، لافتا إلى أن حخم تجارة التجزئة ازداد أيضا خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي.



وأشار المكتب إلى أن البيع بالطلب الإلكتروني وعبر الإنترنت حقق أعلى نسبة مبيعات الشهر الماضي بزيادة تبلغ نسبتها الفعلية 9.2%.



ويتوقع قطاع تجارة التجزئة في عام 2019 نموا للعام العاشر على التوالي، على الرغم من التوقعات الاقتصادية القاتمة.



ومن جانبها تتوقع رابطة التجارة الألمانية (إتش دي إيه) زيادة في مبيعات هذا القطاع بنسبة 2% لتبلغ قيمة المبيعات 5ر535 مليار يورو، وبعد حساب تغيرات الأسعار من المتوقع أن يكون هناك زيادة بنسبة 0.5 بالمئة تقريبا، بحسب الرابطة.